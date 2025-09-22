⏳ 22 сентября – последний день для отправки деклараций по НДС и акцизам при импорте

ФНС по новым регионам напомнила, что не позже 22 сентября нужно подать декларации по НДС и акцизам при импорте товаров с территории стран ЕАЭС за август 2025 года.

Заплатить эти налоги за август 2025 нужно не позднее фактической даты подачи декларации – то есть сегодня тоже крайний срок.

