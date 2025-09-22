Новые меры по борьбе с мошенниками могут стать «карточным рабством» для клиентов

Если ограничить число банковских карт до 10, то клиенты не смогут пользоваться привычными программами лояльности в разных банках. Более того, сейчас нет простого способа отказаться от счета и быстро закрыть его.

Для борьбы с мошенниками Минцифры предлагает ограничить число карт на одного человека до 10. Однако в Национальном совете финансового рынка (НСФР) назвали это избыточным, ведь сейчас нет механизма быстрого закрытия счетов. Это значит, что клиенты будут привязаны к своим кредитным организациям.

По данным НСФР, около 17% россиян держат больше пяти карт, 6% — больше 10. В основном такие активные пользователи добросовестные: карты им нужны для всей семьи, а не для мошеннических действий. Поэтому новое ограничение скажется больше на обычных клиентах, чем на дропперах, за которыми и так ведется контроль. Об этом пишут «Известия».

«Для клиента трудность возникает именно в момент, когда он хочет оформить новую карту. Если лимит уже исчерпан, сегодня нет механизма, позволяющего быстро отказаться от какой-то карты, чтобы освободить место для новой», — сказал глава НСФР Андрей Емелин.

Такая ситуация создает риск карточного рабства. Центробанк считает разумным ограничить число счетов только в одном банке. Так у клиентов будет возможно выбирать больше банков, в которых обслуживаться. Карты в разных банках открывают для подписок, путешествий, кешбэков, чтобы пользоваться выгодными условиями по программам лояльности.

Банки предлагают пока не снижать лимиты, а сделать следующее:

упростить отказ от ненужных карт;

рассмотреть отдельные лимиты для кредиток и дебетовых карт;

улучшить фрод-систему, чтобы был сквозной контроль операций по номеру телефона.

«Даже если разрешить людям иметь всего одну банковскую карту, это не избавит от проблем с дропперами и мошенничеством», — заявил начальник управления макроэкономического анализа Совкомбанка Никита Кулагин.

Также он добавил, что нужно улучшать алгоритмы работы с подозрительными транзакциями.

В 2024 году мошенники украли у клиентов 27,5 млрд рублей, что на ¾ больше, чем в 2023 году.