Wildberries запустила поиск по картинкам

В приложении ВБ можно распознавать фото, артикулы, рисунки и изменять их.

Маркетплейс Wildberries запустил новую функцию – поиск товара по рисунку или артикулу в мобильном приложении маркетплейса.

«Теперь алгоритмы способны распознавать не только фотографии, но и артикулы или рисунки», — сообщила пресс-служба.

Теперь пользователи могут загружать картинки, добавлять на них элементы или менять цвет, а система выдаст подходящие товары. Можно указать категорию товара, цвет, срок доставки и другие параметры.

Также поиск по фото будет распознавать артикулы с изображений и сразу показывать нужную карточку товара. То есть можно искать товар по скриншотам без ручного ввода артикула.

