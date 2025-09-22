От НДФЛ могут освободить еще один вид выплат

Оплату проезда на соревнования и конкурсы, питания и проживания на период их проведения предлагают освободить от НДФЛ.

Минцифры предлагает внести поправки в ст. 217 НК, расширив список выплат, освобожденных от НДФЛ. Законопроект, разработанный ведомством, опубликован на портале проектов НПА.

Сейчас, согласно п. 6.3 ст. 217 НК, НДФЛ не облагаются доходы в виде грантов, премий, призов и подарков, полученных по результатам участия в соревнованиях, конкурсах и других мероприятиях, от организаторов этих соревнований и конкурсов (НКО, включенных в правительственный перечень).

Минцифры предлагает также освобождать от НДФЛ оплату стоимости проезда к месту проведения таких соревнований и конкурсов и обратно, питания и проживания на период их проведения.

Предполагается, что поправка вступит в силу с 1 января 2026 года.