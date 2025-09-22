ФНС рассказала о мерах поддержки ресторанов и кафе в 2025 году
Для компаний и ИП, которые оказывают услуги общественного питания, в 2025 году действуют следующие меры поддержки:
продлен срок уплаты НДС за первый и второй кварталы 2025 года до 1 декабря. Это распространяется на налог из деклараций, которые были представлены позже срока или в отношении налога, указанного к доплате по уточненной декларации;
за нарушение срока подачи декларации по НДС за первый и второй кварталы 2025 года не будут штрафовать.
«Для применения мер поддержки налогоплательщику необходимо подать уведомление в налоговый орган по месту учета», — сказано на сайте ФНС.
Особыми условиями смогут воспользоваться налогоплательщики, которые соответствуют одновременно следующим условиям:
доходы за 2024 год составляют от 2 млрд до 3 млрд рублей;
доля доходов от услуг общепита за 2024 год составляет не менее 70%;
среднемесячный размер выплат и иных вознаграждений в пользу физических лиц не ниже среднемесячной начисленной заработной платы за календарный год;
налоговые декларации по НДС представлены позже установленных сроков (25 апреля и 25 июля 2025 года соответственно) или сданы уточненные налоговые декларации по НДС за этот же период.
Как упростить себе жизнь и избежать ошибок
Вместо того чтобы разбираться во всех нюансах в одиночку, попробуйте подписку Клерк.Премиум.
Она закрывает сразу несколько задач:
-
Персональные консультации с аттестованными экспертами. Задайте вопрос и получите развернутый ответ — от налогообложения УСН и ПСН до настройки 1С.
-
ИИ-помощник бухгалтера. Быстро отвечает на простые вопросы и помогает ориентироваться в нормативке, экономя время на поиске.
-
Доступ к ChatGPT без VPN https://ai.klerk.ru/ ). Можно использовать привычный чат прямо из Клерка, не тратя время на обходные пути.
-
Проверка контрагентов. Можно по ИНН мгновенно проверить поставщиков и клиентов, чтобы не нарваться на проблемные сделки.
-
Ежедневные «Разборы» изменений в учёте и налогах, конспекты вебинаров и мини-курсы. Всё это готовит редакция Клерка, переводя сложные документы Минфина и ФНС на понятный язык и дополняя практическими примерами.
-
Обучение и развитие. Онлайн-курсы, вебинары и мини-курсы, чтобы бухгалтер рос профессионально и чувствовал уверенность.
С такой подпиской вы разберётесь с учётом, налогообложением и будете уверены, что всегда на шаг впереди налоговых изменений. Не откладывайте — подключите «Клерк.Премиум» и работайте уверенно: Выбрать тариф
И это не реклама!
Начать дискуссию