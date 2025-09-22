Роль службы в армии в расчете пенсии предлагают усилить

Депутат считает неправильным, что период ухода за ребенком в пенсионных коэффициентах оценивается выше, чем срочная служба.

В расчете гражданской страховой пенсии нужно увеличить роль периода срочной службы в армии, считает председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

Он рассказал, что в обращениях россиян о пенсиях часто поднимается вопрос о службе в Советской Армии. Этот период включается в страховой стаж при условии, что до или после службы у человека были официальные трудовые отношения. Поэтому возникают ситуации, когда армейская служба оказывается учтенной не полностью и только в сочетании с другими периодами работы. Например, не учтут годы в армии, если человек ушел в армию сразу после школы, а затем долго учился.

Сейчас за каждый год срочной службы начисляют 1,8 пенсионного коэффициента.

«Для сравнения: за уход за вторым ребенком начисляется 3,6 балла, то есть ровно вдвое больше. Получается парадокс – период исполнения воинской обязанности, напрямую связанный с обороной страны, оценивается ниже, чем социальные периоды», — подчеркнул депутат.

Гаврилов уверен, что нужно отменить условие о работе до или после службы и засчитывать сам факт прохождения армии без дополнительных условий.