Семьи с детьми могут уйти на ипотечные каникулы: комитет Госдумы одобрил проект
22 сентября 2025 года комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении правительственный законопроект, который увеличит кредитных каникулы семьям с детьми при рождении второго и последующего ребенка.
Документ внесли в Госдуму 31 июля 2025 года. Согласно проекту, на кредитные каникулы могут уйти семьи с ипотекой, в которых родился второй, третий или последующий ребенок. Также это право будет у тех, кто усыновляет или удочеряет детей.
Срок льготного периода кредитных каникулы не может превышать 18 месяцев, но не более периода времени до достижения вторым и (или) последующими детьми возраста полутора лет. В случае их усыновления (удочерения) — не более полутора лет с даты усыновления (удочерения).
«Также такое право может быть реализовано и при условии рождения первого ребенка, а также усыновления (удочерения) ребенка. При этом длительность льготного периода в данном случае не может превышать шести месяцев», — сказано в пояснительной записке.
Сейчас при рождении ребенка заемщик может получить право на отсрочку платежей в течение полугода, но только если его доходы упали более чем на 20%, а расходы на обслуживание кредита превышают 40% среднемесячных поступлений.
Начать дискуссию