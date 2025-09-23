Семьи с детьми могут уйти на ипотечные каникулы: комитет Госдумы одобрил проект

При рождении второго и последующих детей семьи могут оформить кредитные каникулы на срок до 18 месяцев. Обратиться за поддержкой можно до тех пор, пока ребенку не исполнится полтора года.

22 сентября 2025 года комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении правительственный законопроект, который увеличит кредитных каникулы семьям с детьми при рождении второго и последующего ребенка.

Документ внесли в Госдуму 31 июля 2025 года. Согласно проекту, на кредитные каникулы могут уйти семьи с ипотекой, в которых родился второй, третий или последующий ребенок. Также это право будет у тех, кто усыновляет или удочеряет детей.

Срок льготного периода кредитных каникулы не может превышать 18 месяцев, но не более периода времени до достижения вторым и (или) последующими детьми возраста полутора лет. В случае их усыновления (удочерения) — не более полутора лет с даты усыновления (удочерения).

«Также такое право может быть реализовано и при условии рождения первого ребенка, а также усыновления (удочерения) ребенка. При этом длительность льготного периода в данном случае не может превышать шести месяцев», — сказано в пояснительной записке.

Сейчас при рождении ребенка заемщик может получить право на отсрочку платежей в течение полугода, но только если его доходы упали более чем на 20%, а расходы на обслуживание кредита превышают 40% среднемесячных поступлений.