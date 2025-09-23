Может ли опекун несовершеннолетнего ребенка получить социальный налоговый вычет

Если ребенок ходит в детский сад, то в расчет вычета можно включить только платные образовательные услуги, которые там оказывают. А другие расходы, связанные с пребыванием ребенка в дошкольном учреждении, учесть нельзя.

Заместитель начальника отдела камерального контроля НДФЛ и страховых взносов № 1 УФНС по Смоленской области Марина Буравова рассказала, что опекуны могут получать социальный налоговый вычет за ребенка, которому не исполнилось 18 лет.

Согласно п. 2 ст. 219 НК, оформить вычет могут не только родители несовершеннолетних, но и опекуны, а также старшие братья и сестры, которые уже работают.

Важно понимать, если ребенок еще маленький и ходит в детский сад, то там может быть не только уход за ребенком, но и обучение на платной основе. Об этом сказано на сайте ФНС.

