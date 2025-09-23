ФНС поставила на контроль своевременность доставки налоговых уведомлений

Начальник ИФНС по Солнечногорску Московской области Наталья Симакова заявила, что вопрос своевременности доставки налоговых уведомлений поставлен на контроль.

Согласно п. 2 с. 52 НК, налоговое уведомление должно быть направлено не позднее 30 дней до наступления срока платежа. По имущественным налогам за 2024 года этот срок 1 декабря 2025 года.

В 2025 году жители Солнечногорска получат около 78 тыс. сводных налоговых уведомлений за 2024 года, из которых 22 тыс. — на бумажном носителе. Об этом сказано на сайте ФНС.

