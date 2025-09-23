ФНС поставила на контроль своевременность доставки налоговых уведомлений
Налоговые уведомления должны направить физлицам не позднее 30 дней до наступления срока платежа.
Начальник ИФНС по Солнечногорску Московской области Наталья Симакова заявила, что вопрос своевременности доставки налоговых уведомлений поставлен на контроль.
Согласно п. 2 с. 52 НК, налоговое уведомление должно быть направлено не позднее 30 дней до наступления срока платежа. По имущественным налогам за 2024 года этот срок 1 декабря 2025 года.
В 2025 году жители Солнечногорска получат около 78 тыс. сводных налоговых уведомлений за 2024 года, из которых 22 тыс. — на бумажном носителе. Об этом сказано на сайте ФНС.
