Почему в уведомлении могут не указать объекты налогообложения
Налогоплательщики, которые получили налоговые уведомления, обратили внимание, что в документах могут отсутствовать некоторые объекты, которые им принадлежат.
УФНС по Ивановской области сообщает, что это не ошибка. Отсутствие в уведомлении объекта налогообложения говорит о том, что в отношении этого вида недвижимости автоматически применили налоговую льготу.
Особые условия уплаты налога доступны льготным категориям населения. Например, пенсионерам, многодетным семьям, инвалидам, ветеранам боевых действий, участникам СВО и членам их семей.
«Объекты недвижимости, подпадающие под действие таких льгот, исключаются из налогового уведомления», — сказано на сайте ФНС.
Если у налогоплательщиков в собственности есть несколько объектов недвижимости одного вида, то льготу можно применить только к одному. Причем можно самому выбрать объект. Для это нужно подать заявление о выборе объектов налогообложения. Сделать это можно лично, через представителя, по почте, через МФЦ или в личном кабинете налогоплательщика.
В случае, когда объект не выбран, ФНС автоматически применит льготу к объекту с максимально исчисленной суммой налога.
