ЦОК ОК ВУ 19.09 Мобильная
🔴 Вебинар: Как ИИ помогает бухгалтеру выйти на аутсорс и зарабатывать больше →
Налог на имущество физических лиц

Почему в уведомлении могут не указать объекты налогообложения

Если в налоговом уведомлении нет недвижимости, которой владеет физлицо, то это не ошибка. Просто ФНС автоматически применила льготы и исключила объект из списка для уплаты налога.

Налогоплательщики, которые получили налоговые уведомления, обратили внимание, что в документах могут отсутствовать некоторые объекты, которые им принадлежат.

УФНС по Ивановской области сообщает, что это не ошибка. Отсутствие в уведомлении объекта налогообложения говорит о том, что в отношении этого вида недвижимости автоматически применили налоговую льготу.

Особые условия уплаты налога доступны льготным категориям населения. Например, пенсионерам, многодетным семьям, инвалидам, ветеранам боевых действий, участникам СВО и членам их семей.

«Объекты недвижимости, подпадающие под действие таких льгот, исключаются из налогового уведомления», — сказано на сайте ФНС.

Если у налогоплательщиков в собственности есть несколько объектов недвижимости одного вида, то льготу можно применить только к одному. Причем можно самому выбрать объект. Для это нужно подать заявление о выборе объектов налогообложения. Сделать это можно лично, через представителя, по почте, через МФЦ или в личном кабинете налогоплательщика.

В случае, когда объект не выбран, ФНС автоматически применит льготу к объекту с максимально исчисленной суммой налога.

❄️Приглашаем на IX Всероссийскую бухгалтерскую конференцию Бух.Совет 2026, которая пройдет 11-12 декабря 2025 года в Москва-Сити. Обсудим самые важные налоговые изменения 2025 и 2026 года.

На конференции вас будут ждать выступления топовых спикеров, предновогодний фуршет, общение с коллегами и экспертами.

Мероприятие будет с рассадкой, сейчас у вас есть возможно выбрать максимально удобное место. Держим цену на участие в конференции до 1 октября, потом будем поднимать. Забронируйте место на главном бухгалтерском событии зимы уже сейчас!

Автор

Начать дискуссию

Главная Тарифы