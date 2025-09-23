При выходе из компании на УСН совладелец будет платить налог с действительной стоимости доли

Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о правилах налогообложении сделок, когда юрлицо передает имущество в счет выплаты действительной стоимости доли или ее части участнику при выходе.

В ст. 346.17 НК добавят, что доходом ООО будет признаваться такая стоимость на день, следующий за днем отчуждения имущества, перехода права на него.

Изменения вносят по получению Конституционного суда. КС подтвердил, что в налогообложении таких сделок есть неопределенность. Оплата доли деньгами не облагается налогом на УСН доходом, но ситуация с оплатой доли имуществом не регламентирована (постановление от 21.01.2025 № 2-П).

КС поручил правительству устранить неопределенность, а до внесения изменений в НК установил временные правила для компаний на УСН. При оплате доли уходящего совладельца имуществом налог платят с экономической выгоды ООО в виде рыночной стоимости доли, определяемой на момент после перехода ее к компании.

Согласно законопроекту, налогообложение будет увязано с действительной стоимостью выкупаемой за счет имущества доли. Доходом ООО на УСН, будет считаться действительная стоимость доли на следующий день после передачи актива. При этом доход нельзя будет уменьшить на расходы, связанные с выплатой действительной стоимости доли.

Планируется, что поправки вступят в силу через месяц после опубликования, но не ранее 1-го числа следующего налогового периода по УСН.

