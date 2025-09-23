Кабмин одобрил минимальную эффективную ставку налога для крупных организаций
22 сентября 2025 года правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки в НК о минимальной эффективной ставке налога на прибыль в размере 15%. Ее смогут применять участники международных групп компаний.
Такая мера позволит избежать уплаты недостающей доли налога на прибыль за рубежом по правилам Pillar II. В законопроекте сказано, что налог с прибыли российских дочерних организаций международных холдингов будет доплачиваться до уровня 15% в РФ, а не за границей. Об этом пишут «Ведомости».
Минфин считает, что внедрение минимальной эффективной ставки налога может принести в бюджет 15,8 млрд рублей в 2027 году.
Pillar 2 — это попытка стран бороться с офшорными схемами. Система предусматривает, что крупные международные компании должны платить налог на прибыль по минимальной ставке 15%. В 2022 году Россия собиралась принять эту налоговую реформу, но внешнеполитическая ситуация изменилась. Поэтому им будут пользоваться частично.
Ожидается, что поправки вступят в силу в 2026 году.
❄️Приглашаем на IX Всероссийскую бухгалтерскую конференцию Бух.Совет 2026, которая пройдет 11-12 декабря 2025 года в Москва-Сити. Обсудим самые важные налоговые изменения 2025 и 2026 года.
На конференции вас будут ждать выступления топовых спикеров, предновогодний фуршет, общение с коллегами и экспертами.
Мероприятие будет с рассадкой, сейчас у вас есть возможно выбрать максимально удобное место. Держим цену на участие в конференции до 1 октября, потом будем поднимать. Забронируйте место на главном бухгалтерском событии зимы уже сейчас!
Начать дискуссию