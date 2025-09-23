Кабмин одобрил минимальную эффективную ставку налога для крупных организаций

Налог с прибыль российских «дочек» крупных международных компаний будут доплачивать до минимальной ставки в 15%. Причем делать это нужно в России. Такой подход позволит избежать уплаты недостающей доли налога на прибыль за границей.

22 сентября 2025 года правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки в НК о минимальной эффективной ставке налога на прибыль в размере 15%. Ее смогут применять участники международных групп компаний.

Такая мера позволит избежать уплаты недостающей доли налога на прибыль за рубежом по правилам Pillar II. В законопроекте сказано, что налог с прибыли российских дочерних организаций международных холдингов будет доплачиваться до уровня 15% в РФ, а не за границей. Об этом пишут «Ведомости».

Минфин считает, что внедрение минимальной эффективной ставки налога может принести в бюджет 15,8 млрд рублей в 2027 году.

Pillar 2 — это попытка стран бороться с офшорными схемами. Система предусматривает, что крупные международные компании должны платить налог на прибыль по минимальной ставке 15%. В 2022 году Россия собиралась принять эту налоговую реформу, но внешнеполитическая ситуация изменилась. Поэтому им будут пользоваться частично.

Ожидается, что поправки вступят в силу в 2026 году.