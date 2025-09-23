🔫 Рекламу импортных игрушек на детских телеканалах предлагают запретить. А для детских садов создать перечень рекомендованных игрушек

Депутат Яна Лантратова предлагает запретить рекламу импортных игрушек на детских телеканалах. Об этом она заявила в рамках экспертного доклада «Личность в современном обществе: факторы формирования и внешние угрозы».

По мнению Лантратовой, такая мера «уменьшит маркетинговое давление зарубежных брендов, продвигающих девиантные образы» и даст преимущество отечественным товарам.

Также она предлагает утвердить официальный перечень рекомендованных игрушек для государственных детсадов.

Депутат считает, что такой шаг стандартизирует использование безопасных игрушек в образовательных учреждениях, поможет формировать позитивные ценности с раннего возраста и минимизирует риски от скрытых деструктивных влияний.