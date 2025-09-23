ЦОК ОК МП 19.09 Мобильная
🔫 Рекламу импортных игрушек на детских телеканалах предлагают запретить. А для детских садов создать перечень рекомендованных игрушек

Депутат хочет «уменьшить маркетинговое давление зарубежных брендов, продвигающих девиантные образы».

Депутат Яна Лантратова предлагает запретить рекламу импортных игрушек на детских телеканалах. Об этом она заявила в рамках экспертного доклада «Личность в современном обществе: факторы формирования и внешние угрозы».

По мнению Лантратовой, такая мера «уменьшит маркетинговое давление зарубежных брендов, продвигающих девиантные образы» и даст преимущество отечественным товарам.

Также она предлагает утвердить официальный перечень рекомендованных игрушек для государственных детсадов.

Депутат считает, что такой шаг стандартизирует использование безопасных игрушек в образовательных учреждениях, поможет формировать позитивные ценности с раннего возраста и минимизирует риски от скрытых деструктивных влияний.

