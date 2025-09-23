Для защиты бизнеса от злоупотреблений могут ввести невозвратный тариф

Когда заказывают товары, а потом не выкупают или возвращают после использования – растет цена на товар. С такой практикой хотят бороться.

Минэкономразвития может ввести невозврат на ряд товаров для защиты торговли от злоупотреблений со стороны потребителей, сказал глава ведомства Максим Решетников.

По его словам, есть предпринимательский запрос на невозвратный тариф – так же, как в авиабилетах. Это нужно обсуждать в рамках снижения цен на отечественную продукцию, считает глава Минэкономики.

Бизнес жалуется на злоупотребления со стороны потребителей или конкурентов.

«Когда много одежды заказывают куда-нибудь в Хабаровск, а потом не выкупают. Берут перед Новым годом, покупают, а после Нового года возвращают. И подмены есть, и так далее», — отметил Решетников.

И все это перекладывается в цену, и цены получаются существенно выше, чем та себестоимость, за которую предприниматели готовы продавать, добавил он.

Вопрос о мерах по борьбе со злоупотреблениями можно рассмотреть до Нового года, считает министр. Минэкономики будет консультироваться в том числе с бизнесом и Роспотребнадзором.