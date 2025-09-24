Госдума приняла закон о защите трудовых прав вернувшихся с военной службы
Рабочее место сохранится за мобилизованным сотрудником, если он лечится после службы.
Госдума приняла в окончательном третьем чтении два законопроекта, посвященных мобилизованным работникам:
о выплате пособий тем, кто не смог возобновить трудовой договор по состоянию здоровья в течение трех месяцев после окончания военной службы;
о продлении срока приостановки трудового договора на период временной нетрудоспособности.
Теперь мобилизованные работники после окончания военной службы получат право на сохранение рабочего места и на пособие по болезни после службы.
Законы вступят в силу с дня официального опубликования.
Комментарии7
Этих вернувшихся для начала неплохо бы отправить на психологическую реабилитацию для снижения уровня агрессии (так как далеко не все из них обладают гибкой психикой) перед тем, как к людям выпускать. Хотя, конечно, проще выдать жёнам, матерям и работодателям инструкции типа "не подходи сзади, не создавай громких резких звуков".