Трудовые отношения

Госдума приняла закон о защите трудовых прав вернувшихся с военной службы

Рабочее место сохранится за мобилизованным сотрудником, если он лечится после службы.

Госдума приняла в окончательном третьем чтении два законопроекта, посвященных мобилизованным работникам:

  • о выплате пособий тем, кто не смог возобновить трудовой договор по состоянию здоровья в течение трех месяцев после окончания военной службы;

  • о продлении срока приостановки трудового договора на период временной нетрудоспособности.

Теперь мобилизованные работники после окончания военной службы получат право на сохранение рабочего места и на пособие по болезни после службы.

Законы вступят в силу  с дня официального опубликования.

    Этих вернувшихся для начала неплохо бы отправить на психологическую реабилитацию для снижения уровня агрессии (так как далеко не все из них обладают гибкой психикой) перед тем, как к людям выпускать. Хотя, конечно, проще выдать жёнам, матерям и работодателям инструкции типа "не подходи сзади, не создавай громких резких звуков".

