Власти планируют изменить налоговый статус самозанятых уже в 2026 году
Эксперимент с налогом на профессиональный доход (НПД), который действует для самозанятых граждан, подходит к своему финалу. Министр экономического развития Максим Решетников заявил, что обсуждать будущее системы необходимо уже к 2026 году.
По словам министра, важно заранее определить конструкцию, которая придет на смену действующему режиму, чтобы избежать спешки и дать людям время подготовиться к новым условиям.
«Мы исходим из того, что сейчас нужно решать по линии именно контроля трудовых отношений, налаживать эти темы. Поэтому надо уже сейчас приступать к обсуждению: что дальше?» – цитирует Решетникова агентство «Интерфакс».
Глава Минэкономразвития напомнил, что изначально власти обещали не менять правила для самозанятых в течение десяти лет — до 2028 года. Однако если отложить дискуссию до этой даты, реформы придется проводить в сжатые сроки, что усложнит переход.
Ранее в Госдуме также обращали внимание самозанятых на необходимость думать о будущем. Депутатами рекомендовано фрилансерам и другим гражданам, работающим в этом налоговом режиме, как можно раньше формировать добровольные пенсионные накопления — начиная с первых доходов. Такой подход, считают парламентарии, позволит обеспечить себе достойную старость.
Комментарии5
Если убрать статус самозанятых, люди либо уйдут в тень, либо будут работать нелегально, а значит — доходы бюджета не вырастут, а снизятся. Плюс — резко вырастет нагрузка на судебную систему и на те же налоговые органы. Что, собственно, и называется «борьба с тенью по-русски»: уничтожить легальную форму и получить больше нелегальной.
Зато они НДС поднимут на 2% и УСН ВЫВЕДУТ на НДС из-за снижения доходности (с 60 млн р до 10) вуа-ля! Через пару годков вообще уберут спец режимы ) и будет песня 💃🏼
Кажется второго уровня комментарии не отображаются в ленте мнений