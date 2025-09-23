Власти планируют изменить налоговый статус самозанятых уже в 2026 году

В Совете Федерации заявили, что режим выполнил задачу вывода граждан из тени, теперь их нужно включить в общую налоговую базу. Министр экономики Решетников поддержал идею и пообещал подготовить предложения, хотя ранее власти гарантировали неизменность режима до 2028 года.

Эксперимент с налогом на профессиональный доход (НПД), который действует для самозанятых граждан, подходит к своему финалу. Министр экономического развития Максим Решетников заявил, что обсуждать будущее системы необходимо уже к 2026 году.

По словам министра, важно заранее определить конструкцию, которая придет на смену действующему режиму, чтобы избежать спешки и дать людям время подготовиться к новым условиям.

«Мы исходим из того, что сейчас нужно решать по линии именно контроля трудовых отношений, налаживать эти темы. Поэтому надо уже сейчас приступать к обсуждению: что дальше?» – цитирует Решетникова агентство «Интерфакс».

Глава Минэкономразвития напомнил, что изначально власти обещали не менять правила для самозанятых в течение десяти лет — до 2028 года. Однако если отложить дискуссию до этой даты, реформы придется проводить в сжатые сроки, что усложнит переход.

Ранее в Госдуме также обращали внимание самозанятых на необходимость думать о будущем. Депутатами рекомендовано фрилансерам и другим гражданам, работающим в этом налоговом режиме, как можно раньше формировать добровольные пенсионные накопления — начиная с первых доходов. Такой подход, считают парламентарии, позволит обеспечить себе достойную старость.