Российские компании приняли участие в выставке Mining and Metals Central Asia 2025. Потенциал сделок оценили в 73,5 млн долларов
Российские компании-экспортеры при поддержке Российского экспортного центра (РЭЦ) показали свои разработки на коллективном стенде РЭЦ «Сделано в России» в рамках выставки Mining and Metals Central Asia 2025 в Алматы.
Экспортеры провели более 200 деловых встреч с потенциальными партнерами. Общий потенциал проведенных переговоров оценивается в сумму 73,5 млн долларов, пишет РЭЦ.
В рамках выставки компания ООО «Сибирский Меридиан» заключила предварительные соглашения с местными компаниями о поставке продукции для использования в их проектах.
«Мы видим двойную выгоду от партнерства с РЭЦ. Во-первых, участие под брендом "Сделано в России" укрепляет нашу репутацию <…>. Во-вторых, РЭЦ предоставляет значительную финансовую поддержку, покрывая до 80% затрат на организацию участия», — сказала директор по развитию «Сибирского меридиана» Вероника Гриднева.
О поддержке РЭЦ рассказал и представитель завода «Фаза» Адиль Сарсембин: «финансовая поддержка РЭЦ стала для нас решающей, особенно в свете высоких затрат на логистику выставочного оборудования».
По его словам, компания подписала контракты на поставку оборудования с лидерами отрасли и заложила основу для будущих партнерств, установив контакты с потенциальными клиентами.
