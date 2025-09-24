Российские компании приняли участие в выставке Mining and Metals Central Asia 2025. Потенциал сделок оценили в 73,5 млн долларов

25 российских экспортеров представили продукцию на стенде РЭЦ «Сделано в России» и провели 200 деловых встреч с возможными партнерами.

Российские компании-экспортеры при поддержке Российского экспортного центра (РЭЦ) показали свои разработки на коллективном стенде РЭЦ «Сделано в России» в рамках выставки Mining and Metals Central Asia 2025 в Алматы.

Экспортеры провели более 200 деловых встреч с потенциальными партнерами. Общий потенциал проведенных переговоров оценивается в сумму 73,5 млн долларов, пишет РЭЦ.

В рамках выставки компания ООО «Сибирский Меридиан» заключила предварительные соглашения с местными компаниями о поставке продукции для использования в их проектах.

«Мы видим двойную выгоду от партнерства с РЭЦ. Во-первых, участие под брендом "Сделано в России" укрепляет нашу репутацию <…>. Во-вторых, РЭЦ предоставляет значительную финансовую поддержку, покрывая до 80% затрат на организацию участия», — сказала директор по развитию «Сибирского меридиана» Вероника Гриднева.

О поддержке РЭЦ рассказал и представитель завода «Фаза» Адиль Сарсембин: «финансовая поддержка РЭЦ стала для нас решающей, особенно в свете высоких затрат на логистику выставочного оборудования».

По его словам, компания подписала контракты на поставку оборудования с лидерами отрасли и заложила основу для будущих партнерств, установив контакты с потенциальными клиентами.

