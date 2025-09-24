Повышение демографии, здравоохранение, образование: в 2026 – 2028 годах Минфин обещает выполнить все социальные обязательства

Проект федерального бюджета на 2026 год сохраняет условия для роста зарплат и доходов населения и предусматривает средства на развитие инфраструктуры, строительство и ремонт в сфере здравоохранения и образования.

Кроме налоговых изменений, в проекте бюджета Минфин предусмотрел «безусловное выполнение социальных обязательств».

Так, на три года (2026 – 2028) выделено 10 трлн рублей на повышение демографии:

ежегодная семейная выплата (в виде возмещения части уплаченного НДФЛ) россиянам с двумя и более детьми (с учетом критерия нуждаемости);

маткапитал до 2030 года с индексацией на уровень инфляции Общий объем на эти задачи за три года – более 1,8 трлн рублей.

Более 2 трлн рублей отправят на программы улучшения жилищного обеспечения семей с детьми – субсидирование % ставки по ипотеке для всех семей с детьми (около 1,8 трлн рублей), разовые выплаты (450 тыс. рублей) многодетным семьям на частичное погашение ипотеки.

На здравоохранение в шестилетнем периоде направят более 1 трлн руб. Из них 900 900 млрд руб. – на реализацию нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Полностью профинансируют программы лекарственного обеспечения, в том числе помощь детям с тяжелыми, редкими заболеваниями через Фонд «Круг добра», профилактику сердечно-сосудистых заболеваний, обеспечение лекарств по программе 14 ВЗН.

На развитие инфраструктуры перинатальных центров, детских больниц, роддомов предусмотрено более 94 млрд руб. на 3 года.

В сфере образования:

на финансирование строительства 150 школ к 2030 году – почти 110 млрд руб.;

финансирование капремонта школ в 2026-2028 гг. – более 290 млрд руб.;

создание современной инфраструктуры детских садов в 2026-2028 гг. – 50,9 млрд руб.;

строительство детсадов – 26,6 млрд руб.

На ремонт техникумов за три года будет направлено более 60,0 млрд рублей.

Также до 2030 года планируется отремонтировать порядка 800 общежитий университетов (предусмотрено более 70 млрд рублей).

Стратегическим приоритетом Минфин назвал финансовое обеспечение потребностей обороны и безопасности страны, социальную поддержку семей участников СВО.

Эти данные Минфин опубликовал в рамках «бюджетного пакета».