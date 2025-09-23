ЦОК ОК БСН 19.09 Мобильная
НДС на УСН

❗❗❗ С 1 января 2026 года Минфин собирается поднять НДС до 22%

Бизнес на УСН начнет платить НДС не при достижении годового дохода в 60 млн рублей, а с 10 млн. Порог собираются снизить, чтобы эффективнее бороться с дроблением.

Минфин предлагает повысить ставку НДС с 20% до 22% уже с 1 января 2026 года. Полученные средства государство собирается направить на финансирование обороны и безопасности. Такие изменения министерство хочет внести «в рамках бюджетного пакета».

Для всех социально значимых товаров сохранится льготная ставка НДС 10%. Это будет доступно для лекарств, продуктов питания, товаров для детей и других позиций.

Для бизнеса на УСН снизят порог освобождения от уплаты НДС с 60 млн до 10 млн рублей. Это значит, что если годовой доход превысит 10 млн рублей, то предприниматель будет обязан платить НДС и сдавать декларации.

«Решение направлено против схем дробления бизнеса с целью минимизации налогов. Снижение порога до 10 млн рублей позволит эффективнее бороться с “дроблением”, а растущему бизнесу обеспечит плавный переход к общим условиям налогообложения», — сказано на сайте Минфина.

Также предлагают изменить систему налогообложения букмекеров:

  • ввести налог на игорный бизнес в размере 5% от принятых ставок для букмекерских контор;

  • установить налог на прибыль организаций в размере 25% в отношении букмекерских контор.

Автор

Сергей Пропастин
  • Ирина
    С 1 января 2026 года Минфин собирается поднять НДС до 22%

    «Решение направлено против схем дробления бизнеса с целью минимизации налогов. Снижение порога до 10 млн рублей позволит эффективнее бороться с “дроблением”, а растущему бизнесу обеспечит плавный переход к общим условиям налогообложения»

    Последнее время чувствую себя полной дурой. Подскажите, как снижение порога до 10 млн позволит бороться с дроблением? А при 60 млн плавного перехода не получится? будет резкий скачок?

    С 1 января 2026 года Минфин собирается поднять НДС до 22%

    Минфин предлагает повысить ставку НДС с 20% до 22% уже с 1 января 2026 года.

    Ну вот оно и свершилось, не долго погадали. Однозначно, примут!

  • VadimBA

    Минфин предлагает повысить ставку НДС с 20% до 22% уже с 1 января 2026 года. Полученные средства государство собирается направить на финансирование обороны и безопасности.

    Хоть честно написали, во имя чего все это...

  • понаехавший Тут

    Ненасытные ... Угробят окончательно всё производство и малый бизнес

