💥 Порог для освобождения от НДС снизят с 60 млн до 10 млн рублей с 1 января 2026 года

Бизнес на УСН с 2026 года начнет платить НДС, если годовой доход будет 10 млн рублей, а не 60 млн, как сейчас. Такие изменения предлагает Минфин.

Минфин внес в правительство пакет законопроектов с поправками в Налоговый кодекс.

Согласно предложению министерства, с 1 января 2026 года налогоплательщики, которые применяют УСН, будут платить НДС, если их годовой доход превысит 10 млн рублей. Сейчас действует порог для освобождения от НДС в 60 млн рублей.

В министерстве заявили, что такое изменение позволит лучше бороться со схемами дробления бизнеса с целью минимизации налогов. Об этом сказано на сайте Минфина.

Также снижение порога до 10 млн рублей обеспечит растущему бизнесу плавный переход к общей системе налогообложения.

Минфин также всерьез намерен поднять НДС до 22% уже с 1 января 2026 года.

25 июля 2025 года Минфин считал иначе. Тогда замминистра финансов Алексей Сазанов уверял, что до 2028 года не будут бизнесу на УСН ужесточать условия уплаты НДС.

«Минфин будет предлагать рассматривать снижение порога по доходам для уплаты НДС бизнесом на УСН не ранее 2028 года, так как правительство в прошлом году обещало не вносить системных налоговых изменений как минимум три года», — говорил Сазанов.

В 2025 году НДС платят около 4% компаний на УСН, это те, кто в 2024 году заработал больше 60 млн рублей.