📄 ФНС обновила форму налогового уведомления по имущественным налогам и НДФЛ

В форме уведомления учтены налоговые изменения в НК РФ 2025 года.

Налоговая служба изменила форму налогового уведомления. Соответствующий приказ от 20.08.2025 № ЕД-7-21/732@ опубликован на госпортале правовой информации.

Действующая форма налогового уведомления утверждена приказом ФНС от 27.09.2022 № ЕД-7-21/866@. Но она не учитывает изменения 2025 года.

Так, с 1 января 2025 года вступили в силу изменения в НК, согласно которым россияне получили право на НДФЛ-вычеты в отношении долгосрочных сбережений. Вычет можно применять и к взносам по негосударственному пенсионному обеспечению.

Кроме того, от НДФЛ частично освобождены доходы от долгосрочных банковских вкладов со сроком действия свыше 15 месяцев и выплатой процентов в конце срока действия вклада.

Также с 2025 года действует прогрессивная шкала НДФЛ.

А закон от 31.07.2025 № 287-ФЗ установил внесудебный порядок взыскания с физлиц налоговых долгов.

В связи с этим ФНС утвердила поправки в форму налогового уведомления, которые учитывают эти изменения.

Также в форму налогового уведомления добавили таблицы:

расчет НДФЛ за календарный год;

расчет превышения предоставленного вычета по НДФЛ над установленным размером за календарный год;

перерасчет НДФЛ за календарный год по налоговому уведомлению.

Обновленная форма налогового уведомления вступит в силу с 1 января 2026 года.