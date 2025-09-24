📄 ФНС обновила форму налогового уведомления по имущественным налогам и НДФЛ
Налоговая служба изменила форму налогового уведомления. Соответствующий приказ от 20.08.2025 № ЕД-7-21/732@ опубликован на госпортале правовой информации.
Действующая форма налогового уведомления утверждена приказом ФНС от 27.09.2022 № ЕД-7-21/866@. Но она не учитывает изменения 2025 года.
Так, с 1 января 2025 года вступили в силу изменения в НК, согласно которым россияне получили право на НДФЛ-вычеты в отношении долгосрочных сбережений. Вычет можно применять и к взносам по негосударственному пенсионному обеспечению.
Кроме того, от НДФЛ частично освобождены доходы от долгосрочных банковских вкладов со сроком действия свыше 15 месяцев и выплатой процентов в конце срока действия вклада.
Также с 2025 года действует прогрессивная шкала НДФЛ.
А закон от 31.07.2025 № 287-ФЗ установил внесудебный порядок взыскания с физлиц налоговых долгов.
В связи с этим ФНС утвердила поправки в форму налогового уведомления, которые учитывают эти изменения.
Также в форму налогового уведомления добавили таблицы:
расчет НДФЛ за календарный год;
расчет превышения предоставленного вычета по НДФЛ над установленным размером за календарный год;
перерасчет НДФЛ за календарный год по налоговому уведомлению.
Обновленная форма налогового уведомления вступит в силу с 1 января 2026 года.
