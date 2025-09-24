Как учитывать субсидии по налогу на прибыль – зависит от целей их предоставления

Субсидия на компенсацию недополученных доходов учитывается по общему правилу, а субсидия по конкретным договорам – в составе доходов от реализации.

Минфин разъяснил порядок учета субсидий на возмещение недополученных доходов.

В письме от 23.07.2025 № 03-03-05/71179 ведомство напомнило, что субсидии признаются в составе внереализационных доходов в порядке, установленном п. 4.1 ст. 271 НК. Субсидии на компенсацию расходов, не связанных с приобретением и реконструкцией амортизируемого имущества, учитываются единовременно на дату их зачисления (абз. 4 п. 4.1 ст. 271 НК).

Но эти нормы не распространяется на субсидии, полученные в рамках возмездного договора. То есть, когда субсидию выделяют на получение налогоплательщиком доходов в результате возмездных договорных отношений. При этом возмездность должна следовать из характера договора.

То есть порядок учета субсидий в целях налога на прибыль зависит от целей их предоставления.

Ситуация Решение Субсидию выделили на компенсацию недополученных доходов не в рамках конкретных договорных возмездных отношений между сторонами Такая субсидия учитывается единовременно на дату зачисления в составе внереализационных доходов, т. е. по общему правилу. Субсидию дали в связи с конкретными договорными отношениями возмездного свойства Учитывается в составе доходов от реализации. Такой порядок применяют и для субсидий, выделенных при неполученной выручке от реализации услуг, бесплатно оказанных по требованиям законодательства. Соответствующие суммы в составе внереализационных доходов не учитывают.

К такому же мнению приходил Президиум ВАС (информационное письмо от 22.12.2005 № 98): средства, полученные в связи с реализацией услуг по регулируемым тарифам, и для возмещения неполученной платы за услуги, оказанные льготникам бесплатно или по льготным ценам, посчитали частью выручки за оказанные услуги.

