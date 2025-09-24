Налоговики никак не комментируют, что Личные кабинеты не работают. Но пользователи нашли способ в них войти
Представители ФНС второй день подряд не дают никаких комментариев о том, почему пользователи не могут войти в свои Личные кабинеты. Проблема есть как при авторизации через браузер, так и в мобильном приложении.
Налогоплательщики получили уведомления по уплате имущественных налогов, но уже третий день не могут их открыть, чтобы проверить суммы и внести оплату.
В чате ФНС пользователи придумали свой способ входа: если нужно войти с ПК, то предварительно стоит отключить WiFi, раздать с телефона мобильный интернет, затем войти в аккаунт на Госуслугах, а при входе в Личный кабинет на сайте ФНС выбрать «Войти через госуслуги».
Однако такой метод доступен не всем. Например, жители Ростовской области жалуются, что у них полгода не работает мобильный интернет, а в Личные кабинеты нельзя зайти больше недели.
Вчера мы писали, что пользователи не могут оплатить налоги — Личный кабинет перестал работать.
Комментарии2
Да, так срабатывает, на ноуте без вайфая, через мобильный интернет, открывает ЛК, через вайфай нет
Никаких проблем со входом через браузер при вайфае нет. Вчера только заходила.
Сейчас зашла тоже без проблем