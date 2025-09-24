Налоговики никак не комментируют, что Личные кабинеты не работают. Но пользователи нашли способ в них войти

Проблема со входом в Личные кабинеты налогоплательщиков появилась после массовой рассылки налоговых уведомлений. Чаще всего пользователи не могут авторизоваться, если открывают сервис через WiFi, но можно попробовать подключиться через мобильный интернет.

Представители ФНС второй день подряд не дают никаких комментариев о том, почему пользователи не могут войти в свои Личные кабинеты. Проблема есть как при авторизации через браузер, так и в мобильном приложении.

Налогоплательщики получили уведомления по уплате имущественных налогов, но уже третий день не могут их открыть, чтобы проверить суммы и внести оплату.

В чате ФНС пользователи придумали свой способ входа: если нужно войти с ПК, то предварительно стоит отключить WiFi, раздать с телефона мобильный интернет, затем войти в аккаунт на Госуслугах, а при входе в Личный кабинет на сайте ФНС выбрать «Войти через госуслуги».

Пользователи чата ФНС возмущены, что налоговики никак не комментируют сбой в работе Личных кабинетов налогоплательщика.

Однако такой метод доступен не всем. Например, жители Ростовской области жалуются, что у них полгода не работает мобильный интернет, а в Личные кабинеты нельзя зайти больше недели.

Вчера мы писали, что пользователи не могут оплатить налоги — Личный кабинет перестал работать.