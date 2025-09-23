Пользователи не могут оплатить налоги — Личный кабинет перестал работать

Россияне жалуются на неработающий Личный кабинет налогоплательщика. Нельзя войти и просмотреть налоговое уведомление ни через мобильное приложение, ни на сайте.

23 сентября 2025 года жалобы на сервис поступают в чат ФНС в Telegram.

Пользователи пишут, что после обновления приложения вылетел автоматический вход и сейчас нельзя авторизоваться ни по ИНН с паролем, ни через Госуслуги.

Такая проблема наблюдается сразу в нескольких городах. Представители ФНС пока что не комментируют ситуацию.