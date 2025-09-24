ИП-военные пенсионеры обязательно платят только взносы на ОМС

Вносы на ОПС можно не платить. Для этого нужно подать заявление.

ИП – военные пенсионеры, получающее пенсии за выслугу лет или по инвалидности в соответствии с законом от 12.02.1993 № 4468-1, признаются плательщиками страховых взносов только на обязательное медицинское страхование.

Чтобы не платить взносы по ОПС, нужно подать в налоговую заявление по форме КНД 1150118 с копией пенсионного удостоверения, напоминает ФНС.

Но если в пенсионном удостоверении не написано, что пенсия за выслугу лет или по инвалидности назначена в соответствии с законом № 4468-1, то придется представить подтверждающую справку.

Размер взносов для ОМС составляет 19,8922% от совокупного фиксированного размера страховых взносов. То есть за 2025 год нужно заплатить 10 673,76 руб. (53 658 руб. х 19, 8922%).

Страховые взносы платят через ЕНС. Пополнить его можно через сервис «Уплата налогов и пошлин» и «Личный кабинет ИП», через платежные терминалы и онлайн-сервисы банков, добавили налоговики.