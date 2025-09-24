⚡️ Итоги дня: в Москве включают отопление, водителей не будут наказывать за превышение средней скорости, нейросети создают карточки товаров, ищут кафе и проводят игры

В Москве начинают включать отопление с 24 сентября 2025 года. Чтобы москвичам было комфортнее встретить холодную погоду, власти города приняли решение, не дожидаясь понижения температуры до +8 градусов, как это принято по норме, начать отопительный сезон.

Почти 77% россиян совершают импульсивные покупки, причем 41,2% совершали подобные приобретения за последние 30 дней.

Количество туристических компаний выросло на 5,2%. Всего зарегистрировано 81,6 тыс. предприятий, чья деятельность связана с туризмом. Сегмент развивается, несмотря на начавшееся охлаждение спроса на поездки по России. Точкой роста стал в том числе рынок посуточной аренды жилья.

По итогам сентября объем предложения на рынке долгосрочной аренды в городах-миллионниках России увеличился вдвое год к году — до 45,1 тыс. квартир.

Количество атак на сотрудников через их личные устройства выросло на 30%. Компрометация личной техники становится одним из главных векторов атак на бизнес в 2025 году: до 25% всех утечек корпоративных данных происходит именно с личных устройств сотрудников.

Минюст хочет повысить комфортность СИЗО. Глава Минюста Константин Чуйченко заявил, что содержание под стражей не должно «предполагать серьезных лишений».

В Госдуме не поддержали закон о наказании водителей за превышение средней скорости на трассе.

Госдума одобрила в I чтении проект о выплатах детям, которые были зачаты после смерти отца. Такие дети смогут получать страховую пенсию по потере кормильца, в которой им раньше отказывали.

Самая возрастная невеста в Москве в 2025 году вышла замуж в 91 год, при этом жениху — 96 лет.

Объем рекламы в TikTok в России может достичь 15 млрд рублей. Спрос на рекламу брендов у блогеров в сервисе за январь-август уже вырос на 6%, а среди наиболее популярных ниш там выделяют beauty, fashion, продукты питания, медицину и автотовары.

Бывшие франчайзи Subway запустят сеть ресторанов сэндвичей SBW. До конца 2025 года они планируют расширить сеть до более чем 200 заведений.

«2ГИС» запустил ИИ-поиск, который подбирает кафе и рестораны по настроению пользователя или цели визита.

Google анонсировала советы от Gemini в мобильных играх: чат-бот сможет помочь с прохождением уровней. ИИ-помощник сможет «видеть» процесс и давать советы, например, как пройти уровень или победить противника.