💳 Сбер запустил линейку карт со свечением при оплате

Чтобы оплата покупок создавала настроение покупателям, Сбер решил сделать карту, которая будет светиться во время платежа. Такие карты выпустили ограниченной серией.

24 сентября 2025 года Сбербанк открыл продажу лимитированной серии дебетовых карт с технологией равномерного свечения всего изображения.

Когда клиент проводит бесконтактную оплату, дизайн карты мягко светится, делая каждую оплату «по-настоящему персональным жестом».

«Это еще один шаг в сторону персонализации банковских продуктов, где технология служит не только для практичности, но и для создания настроения», — сказано на сайте банка.

Всего есть три дизайна: иконка Сбера, сердце и лапка СберКота.

Оформить уникальную карту можно в мобильном приложении СберБанк Онлайн. Стоимость — 1 199 рублей.