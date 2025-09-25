Научно-технологические центры будут включать в реестр МСП — Госдума приняла законопроект
24 сентября 2025 года Госдума в первом чтении приняла депутатский законопроект, по которому в реестр МСП смогут попасть резиденты инновационных научно-технологических центров (ИНТЦ). Они будут входит в список наравне с участниками проекта «Сколково».
Представители ИНТЦ смогут попасть в реестр малого и среднего предпринимательства по одному критерию — среднесписочной численности сотрудников за предшествующий календарный год.
Сейчас участники ИНТЦ стоят перед выбором: либо получать поддержку как субъекты МСП, либо не подавать налоговую отчетность на правах резидентов научных центров. Новый законопроект позволит бизнесу одновременно пользоваться всеми преференциями.
«Изменения позволят привлечь внимание к институту ИНТЦ и будут способствовать стимулированию субъектов МСП становиться участниками ИНТЦ с учетом сохранения возможности получать поддержку, адресованную субъектам МСП», — сказано в пояснительной записке.
Также предусмотрен переходный период с 1 по 5 марта 2026 года. В это время управляющие компании ИНТЦ должны направить в ФНС список лиц, которые были участниками центра в 2024 году.
По состоянию на май 2025 года в России работает 13 ИНТЦ с 648 резидентами.
Если законопроект окончательно примут, он вступит в силу с 1 февраля 2026 года.
Комментарии1
а есть перечень реестров?
уж хоть бы как-то нумеровали бы что ли....
Реестр бы создали!
Нет, действительно без смеха, на полном серьёзе! Когда определённойй номенклатуры накапливается достаточно большое количество, то её априори требуется упорядочивать, сортировать и создавать.... реестр - да, тот самый реестр, коих набралось уже.... а никто и не знает сколько!
А надо бы! Знать!