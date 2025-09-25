Кто и как платит налоги при договоре комиссии между ИП и физлицом

При продаже имущества физлица по договору комиссии ИП на УСН платит налог по упрощенке, а физлицо – НДФЛ.

ИП с доходной УСН может заключить договор комиссии с физическим лицом на реализацию продукции. При этом форма договора комиссии совершенно не зависит от того, кто является комитентом, отмечает эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».

У ИП при этом доходом будет только комиссионное вознаграждение, с которого он платит УСН-налог. Никаких других обязательств у ИП не возникает.

А физлица сами уплачивают налог с продажи своего имущества (ст. 228 НК), даже если это имущество продается через агента или комиссионера.

