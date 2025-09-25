Эксперт: в 2026 году россияне смогут вернуть до 50% НДФЛ

С 2026 года начнет действовать ежегодная семейная выплата. Ей смогут воспользоваться родители двух и более детей. Налоговики пересчитают налог по ставке 6% и вычтут эту сумму из уже уплаченного НДФЛ, а разницу вернут семье.

Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве Игорь Балынин рассказал, что в 2026 году жители страны смогут вернуть до 50% уплаченного НДФЛ. Это станет возможным за счет ежегодной семейной выплаты.

На семейную выплату могут рассчитывать родители двух и более детей. Им пересчитают налог по ставке 6%, вместо 13%, а разницу вернут. Она составит более половины уплаченного налога. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на эксперта.

Если в регионе прожиточный минимум составляет 18 тыс. рублей, то для получения выплаты максимальная сумма годового дохода семьи, где два родителя и два ребенка, должна быть 1 млн 296 тыс. рублей. Если доход родителей одинаков, то каждый из них сможет получить по 45,36 тыс. рублей.