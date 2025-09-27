🙋 Avon Россия: что помогает и мешает женщинам на пути самореализации в профессии или бизнесе

Avon Россия и Аналитический центр НАФИ провели всероссийский опрос-2025 о профессиональной самореализации на рынке труда, декрете и предпринимательстве женщин. Его результаты есть у «Клерка».

Среди факторов успешной профессиональной реализации участники исследования выделяют сочетание личной мотивации и социальной поддержки. Особая роль отводится работодателям: именно от компаний респонденты ждут создания условий для равных возможностей и карьерного роста женщин (86%).

«Почти половина занятых в экономике в России — женщины. И от того, насколько эффективно компании раскрывают их потенциал, зависит устойчивость не только отдельного бизнеса, но и деловой среды в целом. Женщины стремятся к развитию и готовы реализовывать себя в самых разных жизненных обстоятельствах, включая декретный отпуск. Наш опыт подтверждает: когда бизнес предоставляет гибкие возможности, образовательные ресурсы и пространство для роста, это открывает для женщин новые перспективы и укрепляет команду», — отмечает Наталья Делло, генеральный директор Avon Россия.

Результаты опроса показывают высокий уровень мотивации женщин к профсамореализации и запуску собственного бизнеса — такую возможность рассматривает каждая третья (36%). Предпринимательский потенциал повышается в период декрета: более половины женщин, имеющих опыт декретного отпуска за последний год (54%), выражают готовность в будущем запустить свой бизнес.

Большинство россиян (96%) уверены, что женщины способны успешно развивать свое дело.

Среди наиболее привлекательных для женского предпринимательства сфер названы: бьюти-индустрия (53%), торговля (49%), бытовые услуги (48%), общественное питание (45%) и юридические услуги (43%).

Чаще всего на пути к самореализации мешают психологические установки: неуверенность в себе (44%) и страх перемен (30%). В топ-препятствий также входят экономические и структурные барьеры: низкий уровень зарплаты в выбранной сфере (24%) и отсутствие карьерных возможностей в своем регионе (23%).

«Социальные стереотипы и неуверенность в себе мешают женщинам не меньше, чем экономические барьеры. Поэтому важно трансформировать не только условия работы — давать гибкий график и поддержку от работодателей, — но и общественные установки. Сообщества, наставничество и обмен опытом помогают женщинам чувствовать уверенность и находить новые ресурсы для развития. Для компаний это не благотворительность, а стратегическая инвестиция <…>», — подчеркнула гендиректор Аналитического центра НАФИ Гузелия Имаева.

Женщины в декрете или имеющие такой опыт отмечают стремление не выпадать из профессии: намерения проходить дополнительное обучение (43%), следить за отраслевыми новостями (32%), реализовываться творчески (25%) или запускать собственные проекты (26%). При этом 92% женщин настроены вернуться к работе после декрета.

На готовность вернуться к выполнению трудовых обязанностей после декрета положительно влияет поддержка сообществ: в них участвует каждая вторая женщина в декрете (48%), а каждая третья — хотела бы вступить в такое объединение (33%). И популярнее здесь онлайн-форматы — сообщества поддержки женщин в декрете, профессиональные объединения и бизнес-группы, социальные клубы по интересам, а также образовательные курсы.

Большинство россиян (84-86%) считают, что именно работодатели играют ключевую роль в создании условий для самореализации, и что компании должны предоставлять дополнительные меры поддержки во время декретного отпуска и после него.

В опросе приняли участие 2 000 россиян, из них 500 — женщины в декрете.