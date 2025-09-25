Представители бизнеса прокомментировали идеи Минфина повысить НДС до 22%, а порог для его уплаты снизить до 10 млн рублей

Бизнес-сообщества считают, что для малого и крупного бизнеса увеличение НДС — тяжелое решение. Снижение порога освобождения от НДС для бизнеса на УСН до 10 млн рублей с 2026 года может привести к тому, что микробизнес окажется на грани выживания.

Глава «Опоры России» Александр Калинин назвал решение Минфина повысить базовую ставку НДС с 20% до 22% тяжелым решением для крупного и малого бизнеса. Он добавил, что «понимает логику» властей, которым пришлось это сделать из-за дефицита бюджета и снижения нефтегазовых доходов.

При этом порог в 10 млн рублей для освобождения бизнеса на УСН от НДС он считает низким. Изменения скажутся на работе 20% малого и среднего бизнеса, а это около 800 тыс. компаний. При нынешнем пороге в 60 млн рублей НДС начали платить 200 тыс. предпринимателей. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на экспертов.

Эксперт Совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике ТПП Алексей Крылов отметил, рост НДС скажется на предложении товаров. Показатель снизится за счет уменьшения числа действующих компаний. Более того, нововведение может повлечь рост цен, поэтому и спрос также рискует просесть.

Также эксперт считает, что снижение порога для освобождения от уплаты НДС приведет к тому, что малый и микробизнес окажется «на грани выживания в результате такого быстрого и не анонсированного заранее решения».

Увеличение НДС может незначительно повлиять на инфляцию — около 1 процентного пункта. В долгосрочной перспективе изменения будут нейтральными или слабоотрицательными, считает старший директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов. Однако с ростом ставки до 22% бюджет нарастит доходы до 0,5-0,6% ВВП.

Изменения окажут давление и на бизнес, и на потребителей, уверена замдиректора центра исследований структурной политики НИУ ВШЭ Анна Федюнина. Особенно это скажется на оборотном капитале компаний-производителей, у которых не хватает финансирования, а взять его неоткуда из-за дорогих кредитов и высокой ключевой ставки.

Недавно мы писали, что с 1 января 2026 года Минфин хочет снизить порог для освобождения от НДС с 60 млн до 10 млн рублей.