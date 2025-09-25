Миронов не поддерживает повышение НДС с 2026 года до 22%

Депутат Сергей Миронов заявил, что рост НДС неизбежно подстегнет инфляцию. Он поддерживает сохранение льготной ставки на некоторые товары, но в их производстве задействованы смежники, которых коснется повышение налога, а значит и тут не избежать подорожания. Так он прокомментировал предложение Минфина о повышении НДС с 20% до 22% с 2026 года.

Возможные негативные последствия повышения налоговой ставки депутат связывает также с денежно-кредитной политикой Центробанка.

«Мало того, что товаропроизводителей морят финансовым голодом, теперь еще и налоговый пресс усилится. А снижение деловой активности, сокращение потребления — а это уже происходит — неминуемо скажутся на собираемости налогов. И тогда сиюминутная выгода для государства обернется куда более тяжелыми издержками в самой ближайшей перспективе», — считает Миронов.

Он предлагает как минимум в два раза снизить ключевую ставку и сместить акцент в налоговой политике на сверхприбыльные отрасли и крупные состояния. Также Миронов предлагает отменить возврат НДС нефтеэкспортерам.

«Пусть наши богатейшие корпорации затянут пояса. И не только экспортеры сырья, но и банки. А то одним вершки, другим корешки», — отметил депутат.

Необязательно решать бюджетные проблемы за счет населения и малого бизнеса, которому теперь придется платить НДС, уверен он.

