Когда компаниям и ИП нужно восстановить суммы НДС
Компаниям и ИП, которые в 2025 году переходят с общей системы налогообложения на упрощенную со ставкой НДС 5% или 7%, нужно восстановить суммы налога, которые ранее были приняты к вычету.
Это нужно сделать в первом квартале налогового периода, с которого бизнес начал применять пониженные ставки НДС. Об этом сказано на сайте ФНС.
Бизнес с оборотом больше 60 млн рублей имеет право применять ставки НДС 20% или 10% для определенной категории товаров вместо 5% или 7%. Если компании и ИП выбрали общую ставку, то в этом случае при переходе на УСН не будет обязанности восстановить суммы НДС, принятые к вычету до перехода на новую систему налогообложения.
Недавно мы писали, что Минфин всерьез собирается снизить порог для освобождения от уплаты НДС с 60 до 10 млн рублей.
