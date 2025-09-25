Когда компаниям и ИП нужно восстановить суммы НДС

Если бизнес переходит с ОСНО на УСН и выбирает платить НДС по сниженной ставке 5% или 7%, то будет нужно восстановить суммы налога, которые раннее приняли к вычету.

Это нужно сделать в первом квартале налогового периода, с которого бизнес начал применять пониженные ставки НДС. Об этом сказано на сайте ФНС.

Бизнес с оборотом больше 60 млн рублей имеет право применять ставки НДС 20% или 10% для определенной категории товаров вместо 5% или 7%. Если компании и ИП выбрали общую ставку, то в этом случае при переходе на УСН не будет обязанности восстановить суммы НДС, принятые к вычету до перехода на новую систему налогообложения.

Недавно мы писали, что Минфин всерьез собирается снизить порог для освобождения от уплаты НДС с 60 до 10 млн рублей.