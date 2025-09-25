Сколько получит бюджет от повышения НДС до 22% с 2026 года

Повышение НДС с 20% до 22% принесет в российский бюджет дополнительно от 1 трлн рублей. Об этом заявил главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров.

«Ключевая мера — рост НДС — принесет 1-1,2 трлн рублей устойчивого финансирования постоянных расходов бюджета. Мера не очень популярная, но быстрая и действенная», — сказал эксперт.

Он считает, что повышение налога приведет к разовому росту цен, но экономика подстроится за два квартала.

В 2019 году вклад роста НДС в цены составил 1%. Для сдерживания инфляции ЦБ будет медленнее снижать ключевую ставку, предполагает Федоров.

Он уверен, что решение повысить НДС – политически рационально, поскольку еще одно повышение НДФЛ второй год подряд было бы воспринято болезненно.

Россияне привыкли к росту цен, но не адаптировалось к снижению номинальных доходов из-за повышения прямых налогов.

Но потенциал для роста бюджетных доходов за счет повышения НДФЛ больше, чем у НДС, и это не привело бы к росту инфляции, так как снижение дохода уменьшит и спрос.

Бюджет взял на себя обязательства на 27 трлн рублей, и в этих условиях снижение инфляции и ключевой ставки могло бы существенно уменьшить нагрузку на бюджет в части плановых заимствований. Это особенно важно сейчас при отсутствии в экономике долгосрочных, «длинных» денег.