Заявок на регистрацию интеллектуальной собственности стало на 11% больше

Роспатент до конца 2025 года наладит уведомления об истечении срока действия патента на интеллектуальную собственность. Это поможет предпринимателям вовремя продлить документы и не потерять свои права и товарные знаки.

Руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности Юрий Зубов 25 сентября 2025 года на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным рассказал, что в 2024 году число заявок на регистрацию патентов выросло на 11%, и это «очень серьезный показатель».

Сейчас предприниматели могут онлайн зарегистрировать объект интеллектуальной собственности, получить патент или охранное свидетельство. Кроме того, в электронном виде также можно передать права и лицензировать их. Все это доступно на портале Госуслуги.

До конца 2025 года в личный кабинет на Госуслугах Роспатент добавит уведомления об истечении срока действия объекта интеллектуальной собственности. Владельцы прав получат инструкции, как онлайн продлить срок действия. Это обезопасит компании от потери своего товарного знака.

«Необходимо разъяснять компаниям преимущества регистрации интеллектуальной собственности», — призвал Михаил Мишустин.

Также он добавил, что важно повышать заинтересованность предпринимателей, вовлекать их изобретения и разработки в хозяйственный оборот как нематериальные активы.