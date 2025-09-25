Запрещать выезд туристов за рубеж без страховки не будут

Для туристов-одиночек приобретение полиса – это право, а не обязанность.

Организованные российские туристы не могут выехать за границу без страховки. Остальные могут купить полис, но это право, а не обязанность, отметил зампред думского комитета по туризму и развитию туриндустрии Сергей Кривоносов.

«Запрет уже реализован через туроператорскую деятельность: продажа тура без медицинской страховки невозможна», — заявил депутат.

Он считает, что важно не вводить запрет, а усиливать просветительскую работу и разрабатывать более гибкие страховые продукты, доступные для граждан по цене и объему услуг.

Эффективность конкретной страховой программы зависит от условий договора, выбранной страховой компании и полноты покрытия рисков, добавил Кривоносов.

Необходимость страховки он прокомментировал в связи со случаем в Турции: 23 сентября 2025 туристический автобус врезался в пассажирский микроавтобус, пострадали 15 человек.