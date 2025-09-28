Бизнес, который игнорирует свой HR-бренд работодателя, рискует проиграть на рынке труда

Тревожный тренд: несмотря на обострение конкуренции на рынке труда, доля компаний, которые не планируют заниматься своим HR-имиджем, выросла и достигла 34% (в 2018 году их было 21%). При этом лишь 45% работодателей уже продвигают свой бренд – и этот показатель стабилен последние семь лет. Это заметили эксперты hh.ru, релиз есть у «Клерка».

Особенно уязвим малый бизнес: среди компаний численностью до 100 сотрудников только 36% ведут работу с брендом работодателя – это в полтора раза реже, чем среди крупных игроков (от 1 тыс. сотрудников и выше, где этот показатель превышает 50%). В числе наиболее активных отраслей – ИТ (60%), оптовая торговля (52%), ретейл (45%), а также транспортно-логистический сектор (44%).

Среди тех, кто развивает бренд работодателя, более половины (55%) имеют выделенного специалиста или команду под эту задачу. Для крупных компаний это скорее правило, тогда как в малом бизнесе отдельный специалист по имиджу на рынке труда есть только в 41% случаев.

Компании, которые не работают над своим HR-брендом, чаще всего признаются, что не знают, с чего начать (25%). И эта тенденция сохраняется с 2018 года.

Среди других причин – недостаток бюджета (34%), отсутствие понимания выгоды от вложений (13%), уверенность в достаточности текущего имиджа (10%) и нехватка времени (8%). Еще 5% сообщили, что вообще не знают, что такое бренд работодателя.

Хотя за семь лет снизилась доля тех, кто не знаком с понятием HR-бренда, а также тех, кто ссылается на отсутствие бюджета как на ключевое препятствие.

По мнению экспертов, бизнес, который игнорирует HR-бренд, рискует проиграть конкурентам по рынку труда: для соискателей репутация работодателя все чаще играет ключевую роль при выборе оффера. Пока же только 21% компаний планируют заняться развитием бренда работодателя в ближайший год, 12% – в перспективе трех лет, еще 6% – в более отдаленном будущем.

«Ситуация на рынке труда иллюстрируют парадокс: в условиях кадрового дефицита доля компаний, принявших решение пока не заниматься брендом работодателя, только растет. Для малого бизнеса это достаточно выраженная проблема, ведь без проработанного бренда работодателя сложно конкурировать с крупными игроками по зарплатам и соцпакетам. Их главное оружие – это как раз сильный бренд, основанный на ценностях и атмосфере», – комментирует Нина Осовицкая, директор бренд-центра hh.ru.

26% работодателей вообще отложили планы по развитию репутации на рынке труда на неопределенный срок.