Финансисты рекомендуют хранить только 20% накоплений на вкладах

Согласно пресс-релизу, который есть у «Клерка», половина гостей форума прогнозирует ключевую ставку до конца года на уровне 15%-16%. Еще 31% участников оценивают инфляцию в РФ за тот же период на уровне 8%-9%.

Большинство ведущих российских финансистов — более 60% — считают, что низкие процентные ставки по финансовым продуктам в юанях – это долгосрочный тренд. Из них 50% уверены, что в ближайшее время ставки сохранятся на текущем уровне, еще половина ожидают, что они начнут плавно расти.

Оптимальная структура накоплений, по мнению 24% финансовых экспертов: 80% вложений в форме инвестиций, и еще 20% в банковские депозиты.

Центральными темами форума стали влияние финансового сектора на экономику страны и тренды в сфере банковского регулирования, особенности управления рыночными рисками, тенденции в управлении валютной ликвидностью и возможности применения цифровых финансовых инструментов.