Что проверяет СФР при выездной проверке

Сотрудники Социального фонда будут проверять выплаты физлицам, которые не облагаются страховыми взносами, смотреть на пенсионный стаж сотрудников, взносы на травматизм, могут запросить первичные документы по счетам 50 и 51, а также банковские выписки.

В нашем телеграм-канале «Красный уголок бухгалтера» спрашивают, какие документы нужно подготовить, если Соцфонд запланировал выездную проверку.

Бухгалтеры советуют в первую очередь обратить внимание на выплаты в пользу физлиц, которые не облагаются страховыми взносами. Это могут быть дивиденды, материальная помощь, подотчетные средства и другие. Также смотрят счет 50 и 51, проверяют льготный пенсионный стаж.

Если в компании нет пенсионных льготников по стажу, то будут проверять начисление взносов на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (НСиПЗ), документы на сотрудниц в декрете, если такие есть.

Могут запросить кассовую книгу, выписку банка и помесячный анализ счетов.

«Надо отдать должное СФР (раньше ПФР и ФСС): на проверках ни разу не кошмарили», — пишут пользователи в комментариях.

Также коллеги рассказывают, что во время выездной проверки СФР смотрит на командировки, больничные, материальную помощь, а также на исполнителей по договорам ГПХ. Те, кто уже прошел проверку, советуют вежливо общаться с проверяющими, предложить чай или кофе.

