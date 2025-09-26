💲 Курс доллара, евро и юаня на 26 сентября 2025 года

Курс доллара незначительно снизился до 83,6 рубля, евро торгуется за 98 рублей.

На 26 сентября 2025 года Центробанк снизил официальный курс доллара на 0,3 рубля до 83,6 рубля.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 26 сентября 2025 года:

Валюта Стоимость Доллар США 83,6069 рубля Евро 98,1542 рубля Юань 11,7064 рубля

Согласно макроэкономическому прогнозу от Минэкономразвития, к концу 2025 года доллар будет стоит 92,5 рубля. Несмотря на это, валюта США не демонстрирует резкого роста уже несколько дней подряд.

По данным на 25 сентября 2025 года, официальный курс доллара был 83,9914 рубля, евро — 98,6015, а юаня — 11,7231.

Динамика курсов валют, которые устанавливает Центробанк

За курсами валют можно следить с помощью инструмента от «Клерка» + калькулятор-конвертер.