ФНС: как поставить на учет внешнеторговый контракт, чтобы не было проблем с валютным законодательством
УФНС по Приморскому краю напоминает, что внешнеторговые контракты нужно ставить на учет в банке. Иначе будет административная ответственность по ст. 15.25 КоАП.
На учет нужно поставить контракты, по которым сумма обязательств равна или превышает рублевый эквивалент по курсу Центробанка на дату заключения или изменения договора, сказано на сайте ФНС. Это касается:
импортных контрактов и кредитных договоров — от 3 млн рублей;
экспортных контрактов — от 10 млн рублей.
Как только контракт поставят на учет, ему присвоят уникальный номер, а у предпринимателя появятся следующие обязанности:
если в контракт внесут изменения или дополнения, нужно направлять заявления о внесении изменений в ведомость банковского контроля;
представлять документы или информацию для проверки валютных операций по договору;
представлять документы, которые подтвердят исполнение контракта;
соблюдать установленные сроки исполнения обязательств: своевременно обеспечивать поступление оплаты или возврат аванса за непоставленный товар.
