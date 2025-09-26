ФНС: как поставить на учет внешнеторговый контракт, чтобы не было проблем с валютным законодательством

Чтобы не платить штрафы за нарушение валютного законодательства, нужно ставить на учет в банке импортные контракты и кредитные договоры от 3 млн рублей и экспортные договоры на сумму от 10 млн.

УФНС по Приморскому краю напоминает, что внешнеторговые контракты нужно ставить на учет в банке. Иначе будет административная ответственность по ст. 15.25 КоАП.

На учет нужно поставить контракты, по которым сумма обязательств равна или превышает рублевый эквивалент по курсу Центробанка на дату заключения или изменения договора, сказано на сайте ФНС. Это касается:

импортных контрактов и кредитных договоров — от 3 млн рублей;

экспортных контрактов — от 10 млн рублей.

Как только контракт поставят на учет, ему присвоят уникальный номер, а у предпринимателя появятся следующие обязанности: