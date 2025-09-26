👪 Налоговую нагрузку на семьи предлагают снижать с появлением каждого ребенка

Систему налогов для семей с двумя и более детьми могут сделать дифференцированной.

С 2026 года в России появится семейная налоговая выплата (налоговый кешбэк) для родителей двоих и более детей. В дальнейшем предлагается дифференцировать налоговую нагрузку на семьи в зависимости от количества детей. Об этом заявил член Общественной палаты (ОП) Сергей Рыбальченко.

Право на семейную налоговую выплату будет у родителей, если среднедушевой доход в семье меньше полутора региональных прожиточных минимумов, имущество соответствует установленным критериям, нет долгов по алиментам. Выплата составит 7% из 13% уплаченного НДФЛ. Проект федерального бюджета России на 2026-2028 гг. предусматривает ежегодную выплату семьям с двумя и более детьми.

«Нам стоит в будущем задумываться о переходе на системное семейное налогообложение, учитывающее снижение налоговой нагрузки с вступлением в брак и увеличением числа детей. Подход, направленный на поддержку семей, имеющих двух и более детей, важен, но, считаю, в дальнейшем следует предусмотреть дифференцированную шкалу», — считает Рыбальченко.

По его мнению, механизм выплаты нужно скорректировать после оценки того, как этот инструмент повлияет на благополучие семей.