📄 Справку о социальном налоговом вычете по НДФЛ можно оформить онлайн двумя способами
При досрочном расторжении договоров о страховании жизни и здоровья, добровольном пенсионном страховании, негосударственном пенсионном обеспечении и программам долгосрочных сбережений нужно представить соответствующую справку от налоговой, сообщает УФНС.
Запросить справку можно в ЛК налогоплательщика двумя способами:
через веб-версию на сайте ФНС;
через мобильное приложение «Налоги ФЛ».
Порядок подачи заявлений для получения справки о подтверждении получения/неполучения налогоплательщиком социального налогового вычета будет таким:
Способ
Шаги
На сайте ФНС
Через мобильное приложение
Следить за статусом рассмотрения обращения можно в разделе «Сообщения» ЛК.
Готовая справка поступит заказным письмом по указанному адресу проживания в течение 30 дней.
