ЦОК ОК МП 16.08
Социальный вычет

📄 Справку о социальном налоговом вычете по НДФЛ можно оформить онлайн двумя способами

Запросить справку можно на сайте ФНС или через мобильное приложение «Налоги ФЛ».

При досрочном расторжении договоров о страховании жизни и здоровья, добровольном пенсионном страховании, негосударственном пенсионном обеспечении и программам долгосрочных сбережений нужно представить соответствующую справку от налоговой, сообщает УФНС.

Запросить справку можно в ЛК налогоплательщика двумя способами:

  • через веб-версию на сайте ФНС;

  • через мобильное приложение «Налоги ФЛ».

Порядок подачи заявлений для получения справки о подтверждении получения/неполучения налогоплательщиком социального налогового вычета будет таким:

 Способ

Шаги 

На сайте ФНС

  1. Войти в личный кабинет налогоплательщика.

  2. В главном меню открыть раздел «Каталог обращений» или перейти в раздел «Сообщения» и выбрать опцию «Обратиться в налоговый орган».

  3. В категориях найти подраздел «Индивидуальные инвестиционные счета и долгосрочные сбережения».

  4. Выбрать услугу «Заявление о выдаче справки о подтверждении неполучения налогоплательщиком социального налогового вычета и (или) налогового вычета на долгосрочные сбережения граждан».

  5. Заполнить необходимые поля в предзаполненном заявлении и подписать электронной подписью.

  6. Отправить заявление.

Через мобильное приложение

  1. Открыть мобильное приложение «Налоги ФЛ».

  2. Перейти в раздел «Услуги».

  3. Найти подраздел «ИИС и долгосрочные сбережения».

  4. Оформить заявление, заполнив требуемые графы и используя электронную подпись.

  5. Отправить заявление.

Следить за статусом рассмотрения обращения можно в разделе «Сообщения» ЛК.

Готовая справка поступит заказным письмом по указанному адресу проживания в течение 30 дней.

