📄 Справку о социальном налоговом вычете по НДФЛ можно оформить онлайн двумя способами

Запросить справку можно на сайте ФНС или через мобильное приложение «Налоги ФЛ».

При досрочном расторжении договоров о страховании жизни и здоровья, добровольном пенсионном страховании, негосударственном пенсионном обеспечении и программам долгосрочных сбережений нужно представить соответствующую справку от налоговой, сообщает УФНС.

Запросить справку можно в ЛК налогоплательщика двумя способами:

через веб-версию на сайте ФНС;

через мобильное приложение «Налоги ФЛ».

Порядок подачи заявлений для получения справки о подтверждении получения/неполучения налогоплательщиком социального налогового вычета будет таким:

Способ Шаги На сайте ФНС Войти в личный кабинет налогоплательщика. В главном меню открыть раздел «Каталог обращений» или перейти в раздел «Сообщения» и выбрать опцию «Обратиться в налоговый орган». В категориях найти подраздел «Индивидуальные инвестиционные счета и долгосрочные сбережения». Выбрать услугу «Заявление о выдаче справки о подтверждении неполучения налогоплательщиком социального налогового вычета и (или) налогового вычета на долгосрочные сбережения граждан». Заполнить необходимые поля в предзаполненном заявлении и подписать электронной подписью. Отправить заявление. Через мобильное приложение Открыть мобильное приложение «Налоги ФЛ». Перейти в раздел «Услуги». Найти подраздел «ИИС и долгосрочные сбережения». Оформить заявление, заполнив требуемые графы и используя электронную подпись. Отправить заявление.

Следить за статусом рассмотрения обращения можно в разделе «Сообщения» ЛК.

Готовая справка поступит заказным письмом по указанному адресу проживания в течение 30 дней.