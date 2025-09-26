Песков: повышение НДС — это продуманное действие

По мнению Кремля, рост налоговой нагрузки не скажется на деловом климате страны и не ухудшит инвестиционную активность.

26 сентября 2025 года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что считает увеличение НДС продуманным шагом со стороны Минфина.

«Здесь представляет всю необходимую аргументацию правительство. Аргументация убедительная, обоснованная. Действия продуманные», — сказал Дмитрий Песков.

Также он добавил, что рост налоговой нагрузки не ухудшит инвестиционный и деловой климат в России.

Недавно мы писали, что повышенный НДС принесет бюджету почти 3 трлн рублей в 2026 году.