Повышенный НДС принесет бюджету почти 3 трлн рублей в 2026 году

Власти хотят поднять ставку НДС с 20% до 22%, чтобы получить от этого налога 17,51 трлн рублей в 2026 году, а в 2028 году поступления вырастут до 20,71 трлн.

Минфин ожидает, что в 2026 году доходы бюджета от увеличения ставки НДС до 22% вырастут почти на 3 трлн рублей. Это составит 17,51 трлн. Для сравнения, в 2025 году власти собираются получить 14,51 трлн.

В 2027 году объем поступлений увеличится на 9% по отношению к 2026 году и составит 19,29 трлн рублей. В 2028 году бюджет вырастет на 7,3%, до 20,71 трлн. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на пояснительную записку к проекту федерального бюджета 2026-2028 гг.

В прогнозе на 2025 год Минфину пришлось понизить ожидания. Если изначально от НДС собирались получить 15,45 трлн, то сейчас — 14,51 трлн.

Недавно мы писали, что помимо повышения ставки НДС с 20% до 22%, Минфин собирается расширить число плательщиков этого налога. Порог освобождения от уплаты НДС снизят с 60 до 10 млн рублей.