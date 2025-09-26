Что нового в Клерк.Премиум на этой неделе: вебинар про повышение НДС, кому положен двойной налоговый вычет и за что может «сесть» предприниматель
С 22 по 26 сентября 2025 года в Клерк.Премиум вышло множество полезных и актуальных материалов. Как только стало известно, что Минфин всерьез решил повышать ставку НДС, наши эксперты провели экстренный вебинар «Экстренный вебинар. НДС 22% и лимит УСН для НДС с 2026 года».
С 2026 года лимит для упрощенцев планируют снизить с 60 до 10 млн рублей. Эксперты объяснили, что это означает, с какими рисками может столкнуться бизнес и бухгалтеры.
Елена Шедис разобрала новые правила, раздельный учет и легальную оптимизацию налогов на вебинаре — Патент и УСН в 2026 году. Смотрите записи в удобное время, скачивайте конспекты и получайте сертификаты.
«Клерк» запустил новый курс «Нейросети и Power BI для бухгалтеров». Вы научитесь использовать нейросети для автоматизации первичных документов и Power BI для создания интерактивных отчетов и дашбордов.
Добавили свежие разборы от экспертов — простые объяснения новых правил и готовые решения для работы.
Закон разрешает уволить сотрудника в день выхода на работу, главное оформить все юридически грамотно.
Двойной налоговый вычет: кому положен, а кому нет.
Политика обработки персональных данных: готовим по правилам 2025 года
Незаконное предпринимательство: за что реально можно «сесть»
Как прописать условия выплат премий в локальных актах, чтобы не нарушить трудовое законодательство? Показываем, что нужно учесть в новой редакции ТК.
Пени, штраф и неустойка. Объясняем, как отличить штраф от неустойки, когда их можно уменьшить и что важно для бухучета.
Опоздали с выплатой отпускных: чем это грозит.
Новая форма уведомления для иностранцев с 1 сентября 2025: образец и инструкция.
