Минфин предлагает повысить тариф страховых взносов для ИТ-компаний до 15%

Минфин в «Основных направлениях бюджетной и налоговой политики на 2026–2028 годы» предложил увеличить тариф страховых взносов для ИТ-организаций с 7,6% до 15%, пишут «Ведомости». При этом для зарплат свыше 2,8 млн рублей в год сохранится льготная ставка 7,6%.

Сейчас стандартный тариф страховых взносов составляет 30% в пределах установленной базы и 15,1% — на суммы сверх неё. Для ИТ-отрасли с 2021 года действует налоговый манёвр: ставка налога на прибыль была снижена до 3%, а страховых взносов — до 7,6%. Эти льготы предоставляются аккредитованным компаниям, если не менее 90% их выручки приходится на разработку и продажу ПО.

С июля 2025 года налог на прибыль для ИТ-компаний уже увеличили до 5%. Кроме того, с 2025 года взносы по ставке 7,6% начисляются не только в пределах базы, но и на выплаты свыше неё. По подсчётам, рост тарифа до 15% приведёт к дополнительным расходам около 204 тысяч рублей в год на одного сотрудника.

По мнению опрошенных «Ведомостями» специалистов, предложение Минфина выглядит «справедливым» и не станет критичным для участников рынка.

Что будет дальше

Клерк спросил у экспертов рынка, к чему может привести такое решение:

Рост издержек на персонал. Для крупных команд повышение тарифа обернётся миллионами рублей дополнительных расходов.

Ослабление льготного режима. Постепенно налоговый манёвр для ИТ теряет привлекательность: уже увеличили налог на прибыль, теперь на очереди — страховые взносы.

Риски ухода в оптимизацию. Компании могут активнее использовать ИП и самозанятых, дробить бизнес, чтобы снизить нагрузку.

Пересмотр кадровой политики. Возможна стагнация зарплат и вывод разработки в страны с более низкой фискальной нагрузкой.

Фискальный эффект. Для бюджета это станет дополнительным источником доходов в условиях роста государственных расходов.

Что делать бухгалтерам