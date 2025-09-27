Минфин предлагает повысить тариф страховых взносов для ИТ-компаний до 15%
Сейчас стандартный тариф страховых взносов составляет 30% в пределах установленной базы и 15,1% — на суммы сверх неё. Для ИТ-отрасли с 2021 года действует налоговый манёвр: ставка налога на прибыль была снижена до 3%, а страховых взносов — до 7,6%. Эти льготы предоставляются аккредитованным компаниям, если не менее 90% их выручки приходится на разработку и продажу ПО.
С июля 2025 года налог на прибыль для ИТ-компаний уже увеличили до 5%. Кроме того, с 2025 года взносы по ставке 7,6% начисляются не только в пределах базы, но и на выплаты свыше неё. По подсчётам, рост тарифа до 15% приведёт к дополнительным расходам около 204 тысяч рублей в год на одного сотрудника.
По мнению опрошенных «Ведомостями» специалистов, предложение Минфина выглядит «справедливым» и не станет критичным для участников рынка.
Что будет дальше
Клерк спросил у экспертов рынка, к чему может привести такое решение:
Рост издержек на персонал. Для крупных команд повышение тарифа обернётся миллионами рублей дополнительных расходов.
Ослабление льготного режима. Постепенно налоговый манёвр для ИТ теряет привлекательность: уже увеличили налог на прибыль, теперь на очереди — страховые взносы.
Риски ухода в оптимизацию. Компании могут активнее использовать ИП и самозанятых, дробить бизнес, чтобы снизить нагрузку.
Пересмотр кадровой политики. Возможна стагнация зарплат и вывод разработки в страны с более низкой фискальной нагрузкой.
Фискальный эффект. Для бюджета это станет дополнительным источником доходов в условиях роста государственных расходов.
Что делать бухгалтерам
Заранее рассчитать нагрузку на фонд оплаты труда при ставке 15%, чтобы показать руководству прогноз по расходам.
Проверить бюджет на 2026 год: могут потребоваться корректировки в плане фонда оплаты труда.
Обсудить с руководством возможные схемы оптимизации — например, часть задач через ИП или самозанятых (с осторожностью, чтобы избежать претензий ФНС).
Следить за проектом в Госдуме: пока это предложение Минфина, окончательные параметры могут измениться.
Подготовить разъяснения для сотрудников: рост взносов может повлиять на решения о зарплатных переговорах.
