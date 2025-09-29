Депутат: работодатели обязаны индексировать зарплаты

Работник может жаловаться в трудовую инспекцию и взыскать недополученные суммы через суд.

Если работодатель не индексирует зарплату, работник имеет право обращаться к руководству, а если ситуация не изменилась – то в Государственную инспекцию труда, а затем в суд. Об этом сообщил депутат Сергей Гаврилов.

Он напомнил, что работодатели обязаны учитывать повышение стоимости жизни и разработать порядок пересмотра выплат. Но многие компании этот пункт игнорируют, объясняя все сложным положением бизнеса или выплачивая разовые премии вместо регулярного повышения.

«Суды неоднократно указывали, что это подход не может считаться выполнением обязанности: премия носит поощрительный характер и зависит от усмотрения руководства, а индексация должна обеспечивать сохранение покупательной способности зарплаты»,— пояснил Гаврилов.

Если доходы работника несколько лет не пересматривались, сначала нужно обратиться к внутренним документам организации. Среди них должны быть положение об оплате труда, установлен коэффициент пересмотра.

«Если подобных документов нет, значит, компания нарушает трудовое законодательство. Работник вправе обратиться к руководителю с письменным заявлением, сославшись на статьи ТК и потребовать разъяснения. В ряде случаев уже сам факт официального запроса побуждает работодателя к пересмотру ситуации, иначе велика вероятность проверки со стороны инспекции», — уточнил депутат.

Следующий шаг – жалоба в Государственную инспекцию труда. Если инспекторы найдут нарушения, работодателя могут оштрафовать и предписать устранить проблему.

Работник вправе взыскать недополученные суммы через суд. Для этого понадобятся доказательства: трудовой договор, внутренние акты компании, подтверждение роста цен и отсутствия изменений в окладах, пояснил Гаврилов.

Он добавил, что суды чаще всего ориентируются на официальные данные Росстата по индексу потребительских цен. Если установят, что индексация не проводилась, суд обяжет работодателя компенсировать разницу и начислить проценты за задержку.

