Компании смогут подключиться к налоговому мониторингу, если соответствуют хотя бы одному критерию

Все больше компаний смогут присоединиться к налоговому мониторингу. Сейчас, чтобы на него перейти, нужно соответствовать трем критериям, но власти откажутся от этого. Достаточно будет только выполнить одно требование.

В 2026 году Минфин собирается внести поправки в НК, чтобы больше компаний могли применять налоговый мониторинг.

Главное изменение — отменят условия об обязательном соответствии компаний одновременно трем критериям: по объему выручки, по стоимости активов не меньше 800 млн рублей и совокупному объему уплаченных налогов не меньше 80 млн. Для применения мониторинга будет достаточно соответствовать одному из этих требований. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2026 и плановые 2027 и 2028 годы.

Налоговый мониторинг появился в 2015 году как отдельная форма контроля. Его смысл в том, что компания предоставляет налоговикам доступ к бухгалтерской и налоговой информации, причем в режиме реального времени. В обмен на это ФНС обещает не проводить выездные и камеральные проверки, за исключением некоторых случаев.

Изначально налоговый мониторинг задумывали как эксперимент для крупного бизнеса, но сейчас требования снижаются, поэтому и представители среднего бизнеса могут перейти на него.

В 2025 году налоговый мониторинг применяют 737 компаний, что на 30% больше по сравнению с 2024 годом. Чаще всего в нем участвуют нефтегазовые, энергетические и торговые организации.